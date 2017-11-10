Юных ярославских мультипликаторов в Тбилиси назвали оккупантами

Ярославль, , 11:42 — REGNUM На международном фестивале мультфильмов «Тбилисские рассветы» в Грузии юных ярославских аниматоров назвали «русскими оккупантами». Об этом сообщает информационное агентство «YarNews.net».

Как рассказал директор ярославского центра анимационного творчества «Перспектива» Владимир Ищук, он был удивлен политизацией детского творчества.

«Больше всего же нас поразило, когда на торжественном обеде для каждой страны включали песню из этого государства и объявляли, что «Эта песня звучит для наших друзей из Украины, Польши, Дании». А когда включали песню для нас, сказали: «Эта песня для наших русских оккупантов». Мы понять не могли, чем это вызвано. В конце концов подумали, что это идет с подачи директора фестивали Григория Чагогидзе, который является ярым сторонником грузинской национальной идеи. Его, как мне кажется, зацепило то, что многие наши дети ходили с российскими флагам. Оборачивались в них, носили в руках. Другие страны тоже так делали, но почему-то задели именно наши дети», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор Центра анимационного творчества «Перспектива» Владимир Ищук.

На фестиваль приехали дети, занимающиеся анимационным творчеством, из двадцати стран мира. Все делегации, кроме ярославской, были отмечены наградами. Фильмы были посвящены антивоенной тематике. Некоторые работы также удивили ярославцев. Так в грузинском фильме показали человека славянской внешности в военной форме с привязанной к дереву рукой.

«Мужчина пытается перерубить веревку топором, и освободиться от пут. Мимо проходит грузинская девочка лет пяти. Ребенок берет в руки топор, и в следующих кадрах мы уже видим отрубленную, окровавленную руку. И это на детском фестивале! Для нас этот фильм остался загадкой», — приводит информагентство «YarNews.net» слова художественного руководителя анимационного центра «Перспектива» Маргариты Нагибиной.