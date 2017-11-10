Андрей Турчак трудоустраивает свою псковскую команду

Псков, , 11:03 — REGNUM Бывший сенатор от Псковской области Александр Борисов, место которого в Совете Федерации от Псковского областного собрания депутатов занял экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак, утверждён врио руководителя центрального исполнительного комитета (ЦИК) «Единой России». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии, такое решение было принято на заседании президиума генсовета.

Кандидатуру Борисова единороссам представил Турчак, около месяца назад назначенный врио секретаря генсовета партии. При этом Турчак отметил, что Борисов пришёл в партию вместе с ним в 2005 году, оба начинали карьеру с «Молодой Гвардии Единой России».

Президиум генсовета также принял решение об утверждении первым заместителем руководителя ЦИК «Единой России» — руководителем организационного управления аппарата ЦИК партии Максима Жаворонкова, ранее занимавшего должность вице-губернатора Псковской области. Андрей Турчак, который также представил его однопартийцам, заявил, что Жаворонков курировал вопросы внутренней политики и «зарекомендовал себя как хороший орговик».

Кроме того, как сообщает «Псковская лента новостей», из администрации Псковской области увольняется пресс-секретарь Андрея Турчака Оксана Ширан. Журналистам она сообщила, что будет работать с экс-губернатором Псковской области, врио секретаря генерального совета «Единой России», вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрей Турчак был назначен исполняющим обязанности секретаря генерального совета «Единой России» 12 октября, до этого он 8,5 лет руководил Псковской областью. 8 ноября Турчак получил пост вице-спикера Совета Федерации, став шестым заместителем Валентины Матвиенко.

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