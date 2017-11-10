Испанский суд арестовал председателя парламента Каталонии

Каталония, Испания, , 11:00 — REGNUM Верховный суд Испании заключил под стражу председателя парламента Каталонии Карме Форкадель с правом выхода под залог в размере €150 тыс., сообщает El Mundo.

По делу проходят еще пять каталонских политиков. Членам коалиции «Вместе за» Луису Гино, Анне Симо, Луису Короминасу и Рамоне Барруфет суд дал неделю на внесение залога в €25 тыс. за каждого.

В случае его выплаты вместе с Форкадель политики будут обязаны ежедневно являться в суд. У них изымут паспорта и запретят покидать территорию страны.

Председатель партии «Да, это возможно» Жоан Жосеп Нуэт останется на свободе без внесения залога.

Ранее Конституционный суд Испании отменил декларацию о независимости Каталонии. Суды начали рассматривать иски к бывшему руководству автономии. Прокуратура выдвинула в отношении шести политиков обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств.

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон и еще семь министров смещенного регионального правительства отправились в Бельгию в поисках поддержки ЕС, где их задержала полиция после того, как Испания направила запрос на их арест.

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