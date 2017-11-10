Чиновников Твери ждет очередная оптимизация

Тверь, , 10:58 — REGNUM Проект бюджета Твери на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов внесен в городскую думу. Но он уже вызвал споры: в документе предлагается существенное сокращение штата муниципальных служащих.

Как сообщила пресс-служба гордумы, проект бюджета принят к рассмотрению — решение было принято накануне, 9 ноября, на внеочередном заседании постоянных комитетов по бюджету и налогам и по экономической политике и предпринимательству. Также к рассмотрению принят План экономического и социального развития Твери.

В соответствии с проектом, доходы бюджета Твери на 2018 года предусмотрены в сумме 6 млрд 745 млн 305,8 тыс. рублей, расходы — 6 млрд 977 млн 499,9 тыс. рублей. Дефицит, таким образом, составит 232 млн 194,1 тыс. рублей. Бюджет предусматривает реализацию 13 муниципальных программ — они составят 80% расходов бюджета.

Уже известно, что публичные слушания по проекту бюджета состоятся 1 декабря.

Между тем, проект бюджета Твери на будущий год содержит предложения по значительному сокращению муниципальных чиновников. Как сообщил портал Afanasy.biz, речь идет не только об администрации города, но и об аппарате гордумы, а также Контрольно-счетной палаты города, которая структурно относится к гордуме. По данным издания, в случае с гордумой и КСП речь идет о сокращении штата с 55 до 40 человек. Предлагается также сократить число структурных подразделений администрации с 27 до 21. Из сокращенных управлений планируется создать новые муниципальные бюджетные и казенные учреждения: МКУ «Центр организации торгов», МКУ «Казначейство», МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодежной политики», МКУ «Социальная политика», МБУ «Жилищник» и МБУ «Агентство социально-экономического развития».

Предложение уже вызвало критику: по мнению КСП, бюджет, в котором расходы и доходы рассчитаны с учетом пока не произошедших и не утвержденных штатных изменений, утверждать нельзя. В связи с этим до 15 ноября администрация города должна предоставить в КСП и гордуму для оценки и утверждения проект нормативно-правового акта, где будут отражены все предполагаемые структурные изменения системы управления.

Между тем, ранее тверские СМИ сообщали о том, что аппарат гордумы Твери могут и вовсе расформировать и передать его функции в администрацию Твери. Такая схема уже работает в Белгороде. В этом случае предлагалось выделить КСП в отдельную структуру. Впрочем, тогда же и в городской думе, и в правительстве региона планы по расформированию аппарата гордумы опровергли, сообщив, что речь идет об оптимизации, а не полной ликвидации аппарата.