Американский беспилотник атаковал террористов в Сомали

Могадишо, , 10:57 — REGNUM Военные США заявили, что американский беспилотник уничтожил «несколько» террористов «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сомали, сообщает 10 ноября Associated Press.

Как отмечают эксперты, администрация президента США Дональда Трампа все больше склоняется к мысли, что боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются наиболее опасной террористической группировкой в Африке.

Удар беспилотника пришелся на район, находящийся в 160 км от столицы Сомали. В данном секторе, по словам представителей вооруженных сил США, не было мирных граждан.

За 2017 год, отмечают американские военные, было произведено 22 вылета, направленных против группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), связанной с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Подобные операции, активизация которых произошла после одобрения Белого дома, осуществляются в тесном сотрудничестве с правительством Сомали.

Напомним, прежде вооруженные силы США не проявляли подобной активности на севере Африканского Рога, в ноябре было совершено рекордное количество авианалетов против террористов, что свидетельствует о наращивании присутствия американцев в данном регионе.

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