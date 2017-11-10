Блокада ПМР: Молдавия выдворит 300 тыс. приднестровцев?

Тирасполь, , 10:52 — REGNUM Власти Молдавии, установившие совместный с Украиной контроль на приднестровско-украинской границе распространяют там «агитки», в которых всех жителей Приднестровья, не имеющих молдавского гражданства, обязывают регистрироваться на 90 дней на этом пункте. Об этом сообщил президент ПМР Вадим Красносельский в интервью «Московскому комсомольцу».

Отсутствие регистрации, по словам Красносельского, влечет административную ответственность, и это касается в том числе граждан России и Украины, постоянно проживающих в ПМР. «Там прописывается административная ответственность по законодательству Молдовы. Потом теоретически можно будет выдворить этих граждан. [Сколько же придется выдворять?] Тысяч 300. Не знаю, осуществимо ли это технически, но я видел эти документы собственными глазами», — сказал президент ПМР. Он добавил, что выставление этих постов вдоль границы Приднестровья, которое на самом деле означает блокаду ПМР, поддержал действующий президент Молдавии Игорь Додон.

Помешать этим планам, по словам Красносельского, может только позиция Приднестровья и гарантов переговорного процесса. «Прежде всего, позиция России. Здесь грубо нарушаются права граждан Приднестровья и ранее достигнутые договоренности. Ведь между сторонами были подписаны соглашения о свободном перемещении граждан. Конечно, мы будем работать. Будем требовать рассмотрения данного вопроса на переговорах в формате «5+2», — добавил он.

Говоря об отношениях с Украиной, он отметил, что контакты с Киевом надо выстраивать. «Это объективная необходимость. К сожалению, мы стали заложниками ситуации между Украиной и РФ. Некоторые молдавские политики пытаются нас поставить в один ряд с ДНР и ЛНР и настроить Украину против нас. Это неправильно. В Приднестровье проживает большая диаспора этнических украинцев — около 100 тысяч граждан Украины. У нас традиционно были хорошие отношения с этим государством, мы хотим их сохранить. Кроме того, Украина является гарантом переговорного процесса, как и Россия. 10 ее представителей являются участниками миротворческой операции. Поэтому очень важен диалог», — подчеркнул он.

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