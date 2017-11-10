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В Госдуме требуют разорвать дипломатические отношения с США

Политика

Парламентарии обсуждают зеркальный ответ на давление на российские СМИ в США

В Госдуме требуют разорвать дипломатические отношения с США
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная Дума РФ

Москва, 10 ноября 2017, 10:31 — REGNUM  Разорвать дипломатические отношения с США и закрыть небо России для пролетов американских самолетов предложил депутат Госдумы Николай Харитонов (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

«Янки трусливые, они обнаглели», — заявил парламентарий на заседании.

«Никакие постановление зеркального отражения не дают… Необходимо разорвать дипломатические отношения, если мы сильные и суверенные, и закрыть небо для пролетов самолетов», — предложил он.

Реагируя на предложение, спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что Харитонову «надо встретиться с Маккейном и посмотреть друг на друга».

"А потом вдвоем выступить сначала в Конгрессе США, а затем и у нас, но вместе», — добавил он.

Госдума готовится зеркально ответить на притеснение СМИ в США. Прорабатывается предложение распространить закон об иностранных агентах на западные СМИ.

Министерство юстиции США потребовало от американского филиала российской телекомпании RT до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В случае невыполнения требований ведомства в этот срок, счета американского филиала телеканала RT могут быть заморожены, а его глава — арестован, сообщает телекомпания.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума зеркально ответит на давление на российские СМИ в США

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