В Госдуме требуют разорвать дипломатические отношения с США

Москва, , 10:31 — REGNUM Разорвать дипломатические отношения с США и закрыть небо России для пролетов американских самолетов предложил депутат Госдумы Николай Харитонов (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

«Янки трусливые, они обнаглели», — заявил парламентарий на заседании.

«Никакие постановление зеркального отражения не дают… Необходимо разорвать дипломатические отношения, если мы сильные и суверенные, и закрыть небо для пролетов самолетов», — предложил он.

Реагируя на предложение, спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что Харитонову «надо встретиться с Маккейном и посмотреть друг на друга».

"А потом вдвоем выступить сначала в Конгрессе США, а затем и у нас, но вместе», — добавил он.

Госдума готовится зеркально ответить на притеснение СМИ в США. Прорабатывается предложение распространить закон об иностранных агентах на западные СМИ.

Министерство юстиции США потребовало от американского филиала российской телекомпании RT до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В случае невыполнения требований ведомства в этот срок, счета американского филиала телеканала RT могут быть заморожены, а его глава — арестован, сообщает телекомпания.

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