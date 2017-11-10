Путин поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

Москва, , 10:21 — REGNUM В наши дни МВД уверенно стоит на страже общественного порядка, прав и свобод граждан, заявил президент России Владимир Путин в видео обращении к сотрудникам полиции по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел, сообщается на сайте Кремля.

«Результатом ваших усилий, личного вклада каждого стало более активное противодействие таким вызовам и угрозам, как экстремизм, коррупция, незаконный оборот наркотиков и нелегальная миграция», — сказал Путин.

Президент выразил самые тёплые слова признательности — ветеранам: всем поколениям сотрудников, которые создавали и укрепляли традиции службы, тем, кто и сегодня остаётся в строю, передаёт свой опыт молодёжи.

Отдельно глава государства отметил работу сотрудников МВД при обеспечении правопорядка в период проведения Единого дня голосования, Кубка конфедераций, XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Только в 2017 году за героизм и мужество, проявленные при исполнении своих обязанностей, государственных наград удостоены более 400 сотрудников, привел цифры президент.

«Мы всегда будем помнить товарищей, которые отдали свою жизнь, отстаивая справедливость, защищая Россию и наш народ», — подчеркнул Путин.

Глава государства пожелал сотрудникам полиции успехов, крепкого здоровья и благополучия и выразил уверенность, что полиция и впредь будет решительно реагировать на любые угрозы стабильности и безопасности государства и общества

«Рассчитываю на ваш профессионализм, компетентность, преданность долгу», — подчеркнул Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросам, у жителей России за последние два года существенно выросло доверие и оценка работы полиции. Так, доля граждан, положительно оценивших работу полиции в своем регионе, достигла исторически рекордных показателей — 46% (почти в два раза, в 2016 году. — 24%).

Напомним, 10 ноября в России отмечается Дня сотрудника органов внутренних дел. Этот день был установлен в 2012 году указом президента РФ. До реформы МВД 10 ноября отмечали как День милиции.

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