Граждане Украины смогут посещать Японию по упрощенному визовому режиму

Киев, , 10:40 — REGNUM Гражданам Украины будет проще совершать недолгие визиты в Японию с 1 января 2018 года, заявил 9 ноября государственный министр иностранных дел Японии Кадзуюки Накане в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Согласно сообщению, встреча министров иностранных дел двух стран состоялась в честь мероприятий, посвященных Году Японии на Украине. Стороны обсудили взаимное сотрудничество на различных уровнях и в таких сферах жизни государства, как экономика и политика.

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По словам Накане, Япония приняла решение упростить для украинских жителей визовый режим в случае кратковременного посещения страны, что создаст благоприятный фон для приезда в Японию украинских предпринимателей и туристов.

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Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Япония является для Украины «чрезвычайно важным стратегическим партнером» и «настоящим другом». Также Порошенко отметил, что между Токио и Киевом нет «никаких проблем».

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