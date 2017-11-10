Встреча президентов РФ и США сорвалась – у Трампа «плотный график»

Москва, , 10:09 — REGNUM Формальная встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится. Об этом заявила секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Bloomberg.

По словам Сандрес, встречу отменили из-за плотного графика Трампа.

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Майкл Энтон отмечал, что окончательного решения о возможной встрече Трампа и Путина на полях саммита АТЭС во Вьетнаме пока нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что согласование встречи все еще продолжается, однако ясности пока нет. Он говорил, что обсуждался вариант проведения переговоров 10 ноября.

Еще до заявления Сандерс о срыве встречи Трамп называл возможные переговоры с Путиным важными, так как, по его словам, Россия поможет усилить давление на Северную Корею.

Основными темами встречи лидеров двух стран также должны были стать урегулирование ситуации на Украине и военный конфликт в Сирии. Кроме того, предполагалось обсуждение сегодняшнего состояния российско-американских отношений.

Напомним, президент РФ уже прибыл во Вьетнам. Здесь у него пройдет ряд двусторонних встреч, среди них — переговоры с японским премьером, лидерами Китая, Вьетнама и Филиппин.

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