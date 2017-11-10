Собчак нашла спонсоров на избирательную кампанию

Москва, , 09:50 — REGNUM Бюджет избирательной кампании ведущей Ксении Собчак может составить $15 млн, при этом она готова пожертвовать на участие в президентской гонке крупную сумму собственных средств. Об этом бывшая ведущая «Дома-2» сообщила в интервью изданию Meduza, опубликованном 9 ноября.

«Я вложу максимально возможную сумму, 40 миллионов рублей», — сказала Собчак.

Она убеждена, что не потеряет эти деньги, а для того, чтобы приобрести, нужно рисковать. Кроме того, Собчак рассматривает вклад собственных средств в избирательную кампанию, как возможность убедить спонсоров вкладывать еще больше.

«Как я смогу убеждать бизнесменов, предпринимателей, людей, которых я призываю деньги жертвовать, если я сама не вкладываюсь? Это неправильно», — поясняет Собчак.

Основная часть средств, по ее признанию, будет направлена «на штабы, на регионы, на сбор подписей». Сообразно ее представлениям, семь с половиной тысяч подписей с региона, которые требуются для выдвижения в кандидаты — это «огромная работа» и «не бесплатный труд».

Правда, до конца лета, когда «это стало все вырисовываться как нечто серьезное» у Собчак совсем не было спонсоров. Ситуация изменилась, как только «появились два основных человека», готовых поддерживать ее участие в избирательной кампании.

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Напомним, впервые о возможном участии Собчак в президентской гонке СМИ сообщили 1 сентября 2017 года. Тогда неназванный источник в администрации президента сообщил, что Ксения Собчак — «идеальный вариант» и что она «хотела бы пойти в политику».

Сама Собчак заявила, что СМИ «не посчитали нужным получить хоть какой-то комментарий» от нее. Но уже 18 октября объявила, что готова баллотироваться в президенты.

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