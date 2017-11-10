Стивен Сигал стал очередной жертвой обвинений в домогательстве

Вашингтон, , 13:33 — REGNUM Известный американский актер Стивен Сигал также столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщает 10 ноября GeoTV.

Сигал был обвинен в домогательстве актрисой Поршей де Росси. Ее поддержала, состоящая с ней в гомосексуальном браке телеведущая Эллен Дедженерис.

По словам актрис, Сигал приставал к де Росси во время кастинга, который она проходила для участия в съемках фильма.

«Он сказал мне, что за кадром между актерами должна быть химия. С этими словами он усадил меня и расстегнул свои кожаные штаны», — пожаловалась де Росси на своей страничке в Twitter.

В поддержку своей подруги выступила Дедженерис, заявив, что гордится своей женой. Данное заявление известная телеведущая разместила также в социальной сети Twitter, где у нее имеется свыше 75 млн подписчиков.

Напомним, 19 октября 2017 года более 40 голливудских звезд обвинили известного продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Вслед за этим последовала серия скандальных разоблачений аналогичного характера, коснувшаяся кроме США еще и Великобританию.

Среди фигур, подвергнувшихся остракизму из-за участия в порочащих честь инцидентах, такие известные личности как актер Кевин Спейси, бывший министр обороны Великобритании Майкл Фэллон и другие.

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