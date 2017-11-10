Владимир Васильев пообещал проверить доходы госслужащих Дагестана

Махачкала, , 09:19 — REGNUM Госслужащим Дагестана придется ответить за свои доходы и расходы. Работа с коррупцией в республике будет активизирована. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев.

На встрече с заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России Андреем Струковым, который прибыл в республику 9 ноября для выяснения причин конфликта между таможенниками и перевозчиками на таможенно-логистическом терминале «Виадук» и Магарамкентском таможенном посту, врио главы Дагестана признал, что «тема коррупции присутствует, с ней надо бороться».

«Есть еще требования, которые предъявляются к госслужащему. В частности, законодательство, которое предусматривает декларирование доходов и расходов. Мы будем эту работу в республике активизировать. Это не требует больших затрат и будет хорошей профилактикой», — приводит слова Васильева управление пресс-службы и информации администрации главы республики.

По его словам, чиновникам «не будет смысла получать теневые доходы, если за них придется отвечать как за доходы или расходы незадекларированные».

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на таможенно-логистическом терминале «Виадук» на границе с Азербайджаном накалилась в конце октября. Дальнобойщики устроили акцию протеста против незаконных, по их мнению, поборов со стороны таможенников и представителей фитосанитарной службы. У российско-азербайджанской границы скопилась очередь из сотен машин. Водителей поддержали их коллеги с азербайджанской стороны.

Для выяснения ситуации Владимир Васильев направил на таможенный пост заместителя председателя правительства Рамазана Джафарова. Побывав на таможенно-логистическом терминале «Виадук», он доложил, что конфликт между водителями и таможенниками исчерпан, очередей на границе нет. Северо-Кавказское таможенное управление в свою очередь предприняло меры для выяснения ситуации, направив на границу своих сотрудников с проверкой.

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