Москва, , 09:16 — REGNUM Высказывание бывшей ведущей «Дома-2» Ксении Собчак о поддержке антироссийских санкций не так поняли, потому что она поддерживает санкции США, введенные против чиновников и олигархата, заявила представитель ведущей Ксения Чудинова.

«Мы нарушили международное соглашение. И санкции, введенные против чиновников и олигархата, я поддерживаю, <…> но есть и простые люди, почему они должны страдать, почему, например, студенты, которые не могут получить визу, не могут выехать?», — приводит РИА Новости высказывание Собчак в интервью CNN.

Чудинова объяснила, что высказывание нельзя считать антироссийским, потому что на самом деле Собчак «топит за простых людей и за Россию в том числе, типа: «Ребят, вы ввели санкции против чиновников, но есть простые люди».

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Чудные поправки в исполнении представителя Собчак, тем не менее, не дают ответа, почему «Россия ответственна ужасные международные отношения». Ведь Собчак наговорила CNN не только про поддержку санкций, она вполне ясно дала понять, что в вопросе санкций она выступает на стороне международного сообщества, а не России.

При этом потенциальный кандидат в президенты так и не дала ответа на вопрос, какие нормы «нарушила» Россия, а также как сочетается ее забота о «простых людях» с волеизъявлением граждан Крыма, пожелавшим присоединиться к России.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября телеведущая Ксения Собчак заявила, что готова принять участие в выборах президента России. Своей фамилией она планирует заменить в избирательном бюллетене отсутствующую графу «Против всех».

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