Касперский: данные WikiLeaks о подделке сертификатов верны

Москва, , 09:06 — REGNUM Евгений Касперский подтвердил информацию WikiLeaks о подделке ЦРУ США цифровых сертификатов, позволяющих выдавать деятельность вредоносных программ за работу программных продуктов «Лаборатории Касперского», 10 ноября об этом заявил в своем Twitter глава российской компании.

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«Мы исследовали отчет Vault 8 (отчет WikiLeaks — прим ИА REGNUM) и убедились, что сертификаты являются поддельными», — заявил Евгений Касперский.

Также он успокоил клиентов компании, заверив, что ее продукты по-прежнему являются безопасными.

Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин, комментируя разворачивающийся скандал, написал в своем Facebook:

«Кто нам рассказывал байки про «русских хакеров»? Они такие же «русские», как я — балерина Большого театра», — едко пошутил он.

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Напомним, 9 ноября WikiLeaks опубликовала информацию о создании американским разведывательным ведомством вируса Hive, ворующего данные с зараженных компьютеров.

Любопытная особенность вируса заключается в «мимикрии» под программный код антивирусов российской компании «Лаборатория Касперского». То есть, любая атакованная вирусом Hive организация, просмотрев параметры исходящего из системы трафика, может сделать вывод, что данные «украдены» антивирусом Касперского.

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Следует отметить, что и американские спецслужбы, и американские СМИ множество раз за последний год заявляли о причастности России к кибератакам на учреждения и ведомства США. В том числе эти бездоказательные обвинения легли в основу антироссийских санкций, введенных в декабре 2016 года.

Добавим, 5 октября издание The Wall Street Journal сообщило, ссылаясь на неназванных чиновников США, о причастности «Лаборатории Касперского» к хищению секретной информации у Агентства национальной безопасности США в 2015 году.

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