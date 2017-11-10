Грушко: Главная задача НАТО – противостояние с Россией

Москва, , 08:51 — REGNUM Главной задачей НАТО является противостояние с Россией. Об этом журналистам заявил постоянный представитель РФ при Североатлантическом альянсе Александр Грушко.

«Хотя меры по адаптации натовского военного потенциала аргументируются необходимостью парирования угроз со всех азимутов, нельзя не отметить, что, конечно, в центре этих усилий лежит задача противостояния с РФ», — сказал Грушко.

Он отметил, что последствия этого будут зависеть от окончательных формулировок, которые примут на заседании министров обороны в феврале 2018 года.

«Но сегодня очевидно, что, разрабатывая такие решения, рассматривая варианты дальнейшего усиления военного присутствия альянса, в том числе на восточном фланге, видимо, натовцы черпали вдохновение в схемах холодной войны», — добавил Грушко.

Ранее исполняющий обязанности главы минобороны Афганистана Тарик Шах Бахрами заявил о том, что Кабул больше не нуждается в российских вертолетах, так как получает вертолеты производства стран НАТО.

В ответ на это Грушко заявил, что подобное решение подорвет возможности ВВС Афганистана, так как именно российские вертолеты составляют основу боевой мощи военных сил республики.

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