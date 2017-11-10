Саудовская Аравия и Кувейт призвали своих граждан покинуть Ливан

Эр-Рияд, , 08:38 — REGNUM Саудовская Аравия и Кувейт призывают своих подданных немедленно покинуть Ливан, сообщает 10 ноября GeoTV.

Данное решение было принято после того, как премьер-министр Ливана Саад Харири, во время своего посещения Саудовской Аравии, объявил о своей отставке.

«Из-за ситуации в Ливанской республике, королевство просит своих граждан, проживающих или посещающих Ливан покинуть данное государство как можно скорее, также рекомендуем отказаться от путешествий в эту страну», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Саудовской Аравии.

Кувейт также призвал всех своих граждан немедленно покинуть Ливан, а тех, кто планировал совершить туда поездку, отказаться от этого намерения.

Напомним, 4 ноября премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о том, что покидает свой пост. Причиной подобного решения он назвал «захват» государства Ираном, а также опасение за свою жизнь.

Подобное решение вызывает беспокойство у аналитиков, некоторые из которых считают, что Ливан вновь может скатиться в насилие между сторонниками Харири и шиитским движением «Хезболла», являющимся союзником Ирана.

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