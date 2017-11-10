Паспорт для «Барсика»: алтайские зоозащитники поддерживают регистрацию

Барнаул, , 08:57 — REGNUM Алтайские зоозащитники выступают за скорейшее принятие законопроекта об ответственном обращении с животными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель председателя БГОО «Приют Ласка» Софья Куликова.

«Что касается регистрации — то она необходима для наведения порядка в сфере содержания домашних животных. Отсутствие регистрации не позволяет никаким образом контролировать владельцев животных относительно соблюдения правил содержания их питомцев. «Без учета — нет контроля», — гласит главный закон менеджмента. И пока не будет учета домашних животных, никто и никогда не сможет вести контроль их содержания», — отметила Софья Куликова.

Она также напомнила, что в России давно принято вести учет сельскохозяйственных животных.

«Ветеринарный врач знает на своем участке всех коров, коней, овец. Контролирует их вакцинацию от опасных заболеваний. Но ни один врач не знает собак. Хотя опять же ветеринарным законом оговорена обязательная (в Алтайском крае — бесплатная) вакцинация собак от бешенства (это заболевание смертельно опасно и передается людям), а у нас по факту врачи не знают, какие из хозяйских собак привиты. С точки зрения зоозащиты отсутствие регистрации означает отсутствие ответственности. Хозяева животных выбрасывают, отпускают в «свободный выгул», подкидывают «не пристроенный помет», совершают прочие неблаговидные поступки. А привлечь к ответственности даже согласно существующим актам за нарушение правил содержания животных (ст. 71 КОАП Алтайского края) без системы идентификации практически невозможно. Человек просто говорит: «А это не моя собака», — привела довод зоозащитница.

Софья Куликова также полагает, что как раз через регистрацию потерявшихся животных можно было бы очень просто найти.

«Если есть клеймо, чип или бирка на ошейнике, то через базу сразу найдешь хозяина и свяжешься с ним. Мы сейчас иногда отлавливаем явно «потерях», а как найти хозяина — вопрос. Была бы метка и база — сразу бы можно было позвонить хозяину. И если потерялась — вернуть, если специально потеряли — наказать», — пояснила она.

Софья Куликова также считает, что регистрация домашних животных должна быть бесплатной, но обязательной.

«А вот система идентификации может быть любой: от бесплатной — выданный номер на бумажке — до платной — клеймо, чип и другие варианты», — отметила она.

Софья Куликова также выразила надежду, что с принятием закона об ответственном обращении с животными в России начнут должным образом признавать домашних и бездомных животных имеющими право на жизнь, а не просто «собственностью владельца».

«И наконец-то начнут бороться с причинами появления бездомных животных, а не безрезультатно и бесконечно со следствиями», — подчеркнула она.

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект об ответственном обращении с животными депутаты Госдумы РФ планировали принять во втором чтении еще в весеннюю сессию 2017 года. На днях глава думского комитета по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») был вынужден заявить, что вводить платную регистрацию животных или вводить дополнительный налог на них Госдума не планирует. По его словам, в СМИ и интернете идут спекуляции на эту тему, что отрицательно влияет на работу над законопроектом об ответственном обращении с животными.

Известно также, что накануне законопроект, сопровождающий эту инициативу и ужесточающий уголовное наказание за жестокое обращение с животными, уже поступил на рассмотрение нижней палаты парламента.

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