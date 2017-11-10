«Очень плодотворные»: Трамп прокомментировал переговоры с Си Цзиньпином

Пекин, , 08:13 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назвал плодотворными переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, об этом 10 ноября американский лидер написал на своей официальной странице в Twitter.

«Мои переговоры с председателем Си Цзиньпином были очень плодотворными как в торговле, так и в вопросе Северной Кореи. Он очень уважаемый и могущественный представитель своего народа», — заявил Трамп.

Напомним, глава Белого дома в рамках своего турне по странам Азии прибыл с двухдневным визитом в Пекин 8 ноября. В рамках визита лидеры двух стран подписали ряд торговых соглашений на общую сумму более $250 млрд.

Так, Трамп и Си Цзиньпин подписали контракт на поставку 300 самолетов Boeing стоимостью $37 млрд. По словам американского лидера, за время своего президентства он намерен укрепить отношения между США и Китаем.

В свою очередь председатель КНР заявил, что Китай готов сотрудничать с Соединенными Штатами на основе взаимоуважения и взаимовыгодного сотрудничества, при этом отношения касаются не только благополучия народов двух стран, но и мира в целом, его процветания и стабильности.

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