Постпред РФ при НАТО назвал главный приоритет альянса

Москва, , 07:59 — REGNUM Противостояние с Российской Федерацией лежит в центре усилий НАТО по адаптации своей командной структуры. Об этом, как передают «Известия», сообщил постоянный представитель РФ при Североатлантическом альянсе Александр Грушко.

«Хотя меры по адаптации натовского военного потенциала аргументируются необходимостью парирования угроз со всех азимутов, нельзя не отметить, что, конечно, в центре этих усилий лежит задача противостояния с РФ», — отметил постоянный представитель РФ при НАТО.

По его словам, от окончательных формулировок, которые будут приняты на заседании министров обороны в феврале 2018 года, будут зависеть последствия таких мер.

Грушко добавил, что при разработке решений об усилении военного присутствия НАТО, в том числе и на восточном фланге, «натовцы черпали вдохновение в схемах холодной войны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 сентября 2017 г. официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что Североатлантический альянс не планирует «замораживать» работу Совета с Россией.

По ее словам, представители военного блока изучают возможность созыва нового заседания СРН.

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