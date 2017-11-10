Южная Корея присоединится к военным учениям США

Сеул, , 07:35 — REGNUM Корабли Южной Кореи примут участие в предстоящих военных учениях с США, сообщает 10 ноября Agence France-Presse.

Со стороны Соединенных Штатов в маневрах будут задействованы три авианосца, целью мероприятий будет демонстрация военной силы КНДР, заявили официальные военные источники Южной Кореи.

Представители ВМФ США подчеркнули, что три судна — «Рональд Рейган», «Нимиц» и «Теодор Рузвельт» — проведут скоординированные маневры в международных водах в западной части Тихого океана, в период с 11 по 14 ноября.

Командующий Тихоокеанским флотом США Скот Свифт отметил, что для его страны данные учения являются необычными, так как за последние 10 лет еще не было случая одновременного участия в операциях сразу трех авианосцев.

Со стороны Южной Кореи в учениях примут участие семь кораблей: три эсминца и четыре корабля сопровождения.

Напомним, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе значительно обострилась за последние месяцы, причиной тому стала ядерная и ракетная программа КНДР. Вашингтон и Пхеньян несколько раз обменялись резкими выпадами в сторону друг друга.

Читайте ранее в этом сюжете: США и Япония не нацелены на переговоры с КНДР: кто будет крайним?