RT вынужден зарегистрироваться в качестве иноагента в США

Вашингтон, , 07:33 — REGNUM Министерство юстиции США обязало RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября, телеканал будет вынужден принять такие условия, сообщает RT.

Если телеканал не выполнит эти требования, его счета и активы могут заморозить. Кроме того, могут арестовать руководителя компании в Америке.

«Минюст США выкатил людоедский дедлайн до понедельника. Чувствуете, как веет свободой?» — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Она отметила, что телеканал будет вынужден зарегистрироваться в качестве иностранного агента, так как Минюст фактически не оставил ему выбора. Симоньян добавила, что такое требование противоречит законодательству и принципам демократии и свободы слова, поэтому телеканал намерен обратиться в суд.

«Это требование является дискриминационным, оно противоречит и принципам демократии и свободы слова, оно не даёт нам равной конкуренции с другими иностранными телеканалами, которые работают в Америке, не будучи зарегистрированными как иноагенты», — отметила главный редактор.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал требования Минюста США дискриминационной мерой.

«Нынешнее решение американского Минюста — это очень грязная политическая игра, — заявил он. — Это очевидно дискриминационная мера, потому что она применяется в отношении российского СМИ избирательным образом».

Он добавил, что американские СМИ в России могут оказаться в такой же ситуации, что и RT в США. Для этого российским властям, вероятно, придется внести изменения в законодательство.

Ранее сообщалось, что США оказывают давление на российские СМИ — RT и Sputnik. В связи с этим в Госдуме рассматривают вопрос о зеркальных мерах в отношении американских СМИ. В частности, признание их иностранными агентами или нежелательными организациями.

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