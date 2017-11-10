Нового вице-губернатора в Приморье привезут из центральной части РФ

Владивосток, , 06:46 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко возьмёт себе в заместители, который будет курировать сельское хозяйство, чиновника из центральной части России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Назначение вице-губернатора было анонсировано 10 ноября в ходе Общественного Совета Приморского края по малому и среднему бизнесу. Известно, что новый заместитель приедет из центральной части страны. При этом Андрей Тарасенко признался, что не каждый кандидат готов перебраться в Приморье.

Как сообщало ИА REGNUM, с приходом к власти Андрей Тарасенко понизил вице-губернатора Дениса Бочкарёва, курировавшего сельское хозяйство, до ранее занимаемой должности директора профильного департамента. После этого Бочкарёв написал заявление на увольнение.