ВКС России за неделю уничтожили более тысячи объектов ИГ* в Сирии

Москва, , 05:58 — REGNUM Самолёты Воздушно-космических сил России за неделю совершили более 440 боевых вылетов в Сирии. Такие данные приводятся в инфографике Министерства обороны.

Согласно информации ведомства, в ходе этих вылетов было уничтожено более 1000 объектов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других международных террористических группировок.

Сообщается также, что российские беспилотники за этот же период совершили более ста вылетов, обнаружив 146 объектов боевиков.

Продолжаются работы по разминированию освобождённого от террористов города Дейр-эз-Зор. За неделю российские сапёры обследовали более 140 гектаров территории, обезвредив более 1700 взрывоопасных предметов.

Как передавало ИА REGNUM, 9 ноября командование сирийской армии объявило о взятии под полный контроль города Абу-Кемаль на востоке страны, который оставался последним крупным оплотом «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии.

В операции по освобождению города участвовали дальние бомбардировщики Ту-22 ВКС России и подводные лодки ВМФ России, которые в течение нескольких дней наносили массированные ракетно-бомбовые удары по объектам террористов в данном районе.

Объектами ударов были принадлежащие террористам склады оружия и боеприпасов, а также командные пункты и резервы боевиков.

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