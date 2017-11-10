Грушко: НАТО создаёт новые штабы, вдохновляясь «схемами холодной войны»

Москва, , 04:35 — REGNUM Североатлантический альянс видит своей основной задачей противостояние с Россией. Об этом 10 ноября заявил журналистам постоянный представитель США при НАТО Александр Грушко.

«Хотя меры по адаптации натовского военного потенциала аргументируются необходимостью парирования угроз со всех азимутов, нельзя не отметить, что, конечно, в центре этих усилий лежит задача противостояния с Россией», — приводят слова Грушко «Известия».

Таким образом постпред России при НАТО прокомментировал итоги состоявшейся 9 ноября встречи глав оборонных ведомств стран — членов альянса, в ходе которой было принято решение о создании двух новых штабов. Как предполагается, в ведении одного из них будет находиться обеспечение безопасности морских путей между США и Европой в Северной Атлантике, а другой штаб будет отвечать за координацию переброски сил и средств в Европе.

Как отметил Грушко, последствия данных шагов будут зависеть от окончательных формулировок, которые будут приняты на заседании министров обороны стран НАТО в феврале 2018 года.

Однако, по его словам, уже сегодня «очевидно, что, разрабатывая такие решения, рассматривая варианты дальнейшего усиления военного присутствия альянса, в том числе на восточном фланге, видимо, натовцы черпали вдохновение в схемах холодной войны».

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