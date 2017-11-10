WSJ: Белый дом дал согласие на поставки ПТРК Javelin Украине

Вашингтон, , 04:16 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа дала разрешение на поставки Украине оружия, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации издания, речь идёт пока лишь о принципиальном согласии администрации, и конкретные сроки возможных поставок на данный момент не определены.

Газета также отмечает, что Вашингтон может использовать поставки оружия как сигнал Москве о своей готовности увеличивать военную поддержку Киева в случае провала попыток мирного разрешения конфликта в Донбассе, в том числе через привлечение миротворческой миссии.

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Отметим, что представитель Белого дома Майкл Энтон в комментарии РИА Новости заявил, что информация, опубликованная в The Wall Street Journal, не соответствует действительности.

Напомним, в августе телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Пентагон рекомендовал Белому дому начать поставки Украине комплексов Javelin. По информации телеканала, речь шла о поставках ПТРК на общую сумму $50 млн.

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