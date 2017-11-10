Тиллерсон провел «секретные» переговоры с Саудовской Аравией

Вашингтон, , 04:17 — REGNUM Государственный департамент США сообщил о переговорах госсекретаря Рекса Тиллерсона и главы МИД Аделя аль-Джубейра, передает Reuters.

По словам официального представителя Госдепа Хизер Нойерт, переговоры Тиллерсона с главой МИД Саудовской Аравии касались «десятков арестов» высокопоставленных чиновников в королевстве.

Кроме того, Нойерт сообщила, что представители США встретились в Эр-Рияде с бывшим премьер-министром Ливана Саадом Харири.

Сообщается, что официальный представитель Госдепа отказалась обсуждать конкретное содержание переговоров с саудитами, так как они являлись «конфиденциальными и частными дипломатическими разговорами».

Напомним, 4 ноября власти Саудовской Аравии инициировали аресты 11 членов королевской семьи и 38 бывших министров. Аресты производились по инициативе Высшего комитета по борьбе с коррупцией во главе с Мухаммедом бин Салманом.

Тогда же, 4 ноября, находящийся с визитом в Эр-Рияде премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о сложении с себя полномочий.

Сторонники Харири заявили, что он покинул пост под давлением Саудовской Аравии, где он в настоящий момент удерживается. Израиль видит в происходящем «руку Ирана» и шиитского движения «Хезболла»

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