Спикер парламента Каталонии выпущена под залог

Мадрид, , 03:54 — REGNUM Спикер парламента Каталонии Карме Форкадель будет отпущена под залог, передает Reuters.

Согласно решению Верховного суда Испании, после уплаты €150 тысяч госпожа Форкадель будет освобождена до окончания расследования.

Напомним, суд над депутатами парламента Каталонии, распущенного правительством Испании, начался в Мадриде 9 ноября.

Спикеру парламента Карме Форкадель и еще пятерым народным избранникам — Луису Короминасу, Луису Гино, Анне Симо, Рамону Барруфету и Жоану Жосепу Нуэте — грозят длительные тюремные сроки.

Кроме того, судебному преследованию подвергаются члены правительства Каталонии и бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, который находится в изгнании.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости региона. Большинство участников референдума проголосовали за независимость несмотря на то, что референдум проходил под жестким прессингом испанских силовиков.

27 октября парламент Каталонии принял резолюцию о провозглашении независимости. В ответ правительство Испании ограничило автономию региона, ввело внешнее управление и инициировало уголовное преследование каталонских политиков.

Читайте также: В Мадриде судят бывших депутатов заксобрания Каталонии