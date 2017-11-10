Пятница, 10 Ноября 2017 года
09:29:15 МСК

В России ожидается скачок цен и бесплатная регистрация кошек: Радио REGNUM

Политика

В ближайшие два года Россию, возможно, ожидает резкий скачок цен

В России ожидается скачок цен и бесплатная регистрация кошек: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 10 ноября 2017, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Борьба Польши против Франции и России на кладбище памятников: Радио REGNUM

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Радио REGNUM

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить