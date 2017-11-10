В России ожидается скачок цен и бесплатная регистрация кошек: Радио REGNUM

Москва, 10 ноября 2017, 08:00 — REGNUM
- История преодоления вражды: депутат Госдумы признал «оккупацию» Финляндии;
- «Экономика «незалежной» очень «залежна»: в Госдуме отреагировали на разрыв дипотношений с Украиной;
- Игры играми: закон о компьютерных играх появится в России;
- Обнищание населения: готовится ли к новому скачку цен?
- Питомцы под законом: регистрацию кошек и собак обещают сделать бесплатной.
Читайте ранее в этом сюжете: Борьба Польши против Франции и России на кладбище памятников: Радио REGNUM