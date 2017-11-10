Правительство Великобритании выпустило законопроект о «дне выхода» из ЕС

Лондон, , 03:39 — REGNUM Правительство Великобритании подготовило к расмотрению парламента законопроект об установлении точной даты выхода королевства из Евросоюза, передает Reuters.

По словам министра Brexit Дэвида Дэвиса, законопроект направлен против «скептиков», считающих, что прощание Лондона с ЕС может затянуться.

«Мы выслушали представителей общественности и парламентариев и внесли законопроект, чтобы устранить любую путаницу и беспокойство о том, что означает «день выхода», — сообщил Дэвис.

Рассмотрение законопроекта о «дне выхода» палатой лордов и палатой общин состоится на следующей неделе.

Напомним, процедура Brexit была инициирована премьер-министром Великобритании Терезой Мэй 29 марта 2017 года. Объявлялось, что переговорный процесс займет два года, однако точной даты выхода из ЕС установлено не было.

Первые раунды переговоров с Лондоном Брюссель охарактеризовал как «безуспешные», в связи с чем многие «скептики» уже заявили, что Brexit займет больше двух лет.

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