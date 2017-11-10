В МИД России рассказали о скором безвизе в Латинскую Америку и на Карибы

Москва, , 03:31 — REGNUM Регионы Латинской Америки и Карибского бассейна в ближайшем времени могут стать безвизовой зоной для российских граждан. Об этом 10 ноября сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу латиноамериканского департамента МИД России Александра Щетинина.

Представитель МИД напомнил, что Россия на сегодняшний день имеет двусторонние межправительственные соглашения о безвизовом въезде с Гренадой, а также с Сент-Китс и Невис. Большинство других Карибских стран в одностороннем порядке ввели безвизовый режим для граждан России.

В 2018 году соглашение о взаимной отмене виз планируется заключить с Суринамом, после чего вся Южная Америка станет безвизовой для российских граждан, сообщил Щетинин.

По его словам, хорошее подвижки в этом направлении имеются также с Центральной Америкой. На данный момент визовый режим действует только в Коста-Рике, однако переговоры с этой страной ведутся и уже близятся к завершению, отметил российский дипломат.

«Мы имеем в качестве нашей глобальной цели создание между Россией и Латинской Америкой, включая Карибский регион, полной зоны безвизовых поездок», — сказал Щетинин. Он отметил, что у России сложились добрые отношения с Кубой, хорошо продвигается сотрудничество с Ямайкой и Гайаной, но остальные страны региона «в силу ряда исторических и объективных причин находились на периферии нашего взаимодействия».

В МИД России также сообщили изданию, что в настоящее время прорабатывается вопрос об открытии в Москве объединённого дипломатического представительства стран, входящих в организацию Восточно-карибских государств. Помимо Гренады, уже имеющей посольство в России, в организацию входят также Антигуа и Барбуда, Доминика, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия и британская заморская территория Монтсеррат.