WSJ: США готовы одобрить план Москвы по миротворцам в Донбассе

Вашингтон, , 03:33 — REGNUM Белый дом готов к переговорам по предлагаемому Москвой плану размещения миротворцев на линии разграничения в Донбассе, сообщает The Wall Street Journal.

Источники в Белом доме рассказали журналистам, что в ближайшее время должны состояться ключевые переговоры между представителями США и России, в ходе которых будет обсуждено предложение России Совету безопасности ООН о размещении 20 тысяч миротворцев в проблемном регионе.

По информации издания, должностные лица США намерены «проверить готовность Москвы положить конец украинскому конфликту».

Напомним, 3 ноября США потребовали от Украины не выдвигать альтернативный план по размещению миротворцев в Донбассе в ООН — по словам посла США на Украине Курта Волкера, американская сторона заинтересована в переговорах по «в рамках проекта резолюции, предложенного Москвой».

Известно, что 13 ноября вопрос будет обсуждаться на встрече Волкера и помощника президента России Владислава Суркова в Белграде.

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