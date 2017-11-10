«Хезболла» и Иран захватывают власть в Ливане — министр разведки Израиля

Иерусалим, Израиль, , 02:56 — REGNUM Министр разведки Израиля Исраэль Кац в интервью журналистам назвал отставку премьер-министра Ливана Саада Харири «захватом власти» со стороны Ирана и «Хезболлы», передает Associated Press.

«Отставка премьер-министра Ливана Саада Харири обнажает реальное лицо «Хезболлы», — считает Кац. — Это Иран и «Хезболла» захватывают Ливан».

Кац сообщил журналистам, что Израиль крайне серьезно относится к политическому кризису в Ливане и намерен привлечь для давления на шиитское движение «Хезболла» Организацию Объединенных Наций.

«Я думаю, что отставка Харири позволяет Израилю возглавить процесс в ООН… и потребовать осуществить Резолюцию 1701 (об ограничении вооружений «Хеболлы» — прим. ИА REGNUM )», — сообщил Кац.

Напомним, премьер-министр Ливана Саада Харири ушел в отставку 4 ноября. Позднее сторонники Харири заявили, что он покинул пост под давлением Саудовской Аравии, где он в настоящий момент удерживается.

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