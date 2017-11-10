Касперский подтвердил доклад WikiLeaks о маскирующихся вирусах ЦРУ

Москва, , 02:39 — REGNUM Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский прокомментировал информацию портала WikiLeaks об использовании ЦРУ специального кода, маскирующего вирусы ведомства под продукцию российской компании.

«Мы исследовали отчёт Vault 8 и подтверждаем, что сертификаты под нашим именем являются поддельными», — написал Евгений Касперский в своём микроблоге в Twitter.

Он также подчеркнул, что приватные данные пользователей и сервисы компании «не были затронуты и находятся в безопасности».

Напомним, 9 ноября портал WikiLeaks в рамка своего проекта под названием Vault 8 опубликовал очередную порцию секретных файлов и документов, полученных из внутренней сети Центра по киберразведке ЦРУ, базирующегося в штаб-квартире ведомства в Лэнгли (штат Вирджиния).

Из новой публикации следует, что Центральное разведывательное управление США использовало специальный код для маскировки своих вредоносных программ таким образом, чтобы источниками вирусов казались другие компании, в частности, российская «Лаборатория Касперского».

Читайте ранее в этом сюжете: В Совете Федерации прокомментировали данные WikiLeaks о маскировке кода ЦРУ