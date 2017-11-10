ООН рассматривает просьбу Приднестровья о статусе наблюдателя

Тирасполь, , 02:34 — REGNUM В ООН приняли обращение Приднестровья с просьбой предоставить республике статус наблюдателя при организации. «Просьба до адресата дошла, документ рассматривается», — заявил в этой связи «Независимой газете» президент Приднестровья Вадим Красносельский.

Обращение в ООН, по его словам, — часть плана по признанию Приднестровской Молдавской Республики, а быть признанными согласно международному праву у Приднестровья есть все основания. В том числе чтобы гарантировать неприсоединение к Румынии, о котором постоянно говорят в Бухаресте и периодически задумываются в Кишиневе.

При этом многовекторность политики Приднестровья Вадим Красносельский назвал необходимостью. «Мы действительно работаем с Евросоюзом, наша продукция успешно продается в странах ЕС, а также в США. При этом мы не забываем про Украину, которая не только наш сосед, но гарант в урегулировании приднестровского конфликта. Независимо от ее отношений с Россией стараемся поддерживать с украинцами добрососедские связи. Наши грузы Украина пропускает, правда, граждан РФ, живущих в Приднестровье, тормозит. И мы все время находимся под страхом возможного осложнения отношений. Тем не менее мы готовы способствовать восстановлению отношений Киева и Москвы и не против стать для этого переговорной площадкой», — рассказал Красносельский.

Он напомнил, что на территории Приднестровья проживают порядка 150 тыс. этнических украинцев, порядка 80 тыс. граждан Украины. «Киев не может это не учитывать. Мы стараемся задействовать для этого не только политические рычаги, но и гражданские институты», — сказал Красносельский. При этом он подчеркнул, что основным партнером остается Россия: так решили приднестровцы на референдуме 2006 года.

Что касается переговоров с Молдавии, то диалог, по его словам. «Нужно уйти от политического диалога, никто к этому не готов — ни Молдова, ни Приднестровье. А вот решать те вопросы, от которых зависит жизнь простых людей, — это делать необходимо», — подчеркнул президент ПМР.

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