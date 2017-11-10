В Совете Федерации прокомментировали данные WikiLeaks о маскировке кода ЦРУ

Москва, , 01:27 — REGNUM Публикация портала WikiLeaks о вредоносном коде ЦРУ, маскирующимся под программу «Лаборатории Касперского», не станет сенсацией и пройдёт незамеченной в мировых СМИ, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

«Должно было бы быть сенсацией вселенского масштаба. Но не будет. Авторы предыдущих сенсаций не согласятся», — написал сенатор на своей странице в Facebook.

По его словам, опубликованные документы представляют собой лишь «крохотное, сквозь скважину, проникновение в мастерскую обеспечения теории заговора против американской исключительности» — «когда вокруг враги, а друзьям никуда не деться, кроме как быть с нами, любимыми».

«И все и всякие средства массовой информации опять смолчат в тряпочку. Потому что тряпочку на роток им накинули вкусную, давно и надолго», — отметил Косачёв.

9 ноября специализирующийся на публикации конфиденциальной информации портал WikiLeaks обнародовал документы, из которых следует, что Центральное разведывательное управление США использовало специальный код для маскировки своих вредоносных программ таким образом, что источниками вирусов казались другие компании, в частности, российская «Лаборатория Касперского».

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