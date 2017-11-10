Военные США нанесли авиаудар по исламистам в Сомали

Могадишо, , 01:00 — REGNUM Американские военные нанесли авиаудар по боевикам «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сомали, передает Associated Press.

Согласно заявлению Пентагона, в результате атаки, проведенной в 160 километрах к западу от Могадишо, погибли «несколько боевиков».

Также сообщается, что очередная операция против исламистов в африканской стране была проведена «в сотрудничестве с правительством Сомали».

Напомним, Сомали как единое государство перестало существовать после гражданской войны, начавшейся в 1988 году.

В настоящий момент главной силой, противостоящей правительству Сомали, является исламистская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), связанная с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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