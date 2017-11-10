Си Цзиньпин : США и Китай должны быть партнерами, а не соперниками

Пекин, , 00:52 — REGNUM Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками, принося тем самым пользу всему миру, заявил председатель КНР Си Цзиньпин 9 ноября во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает агентство «Синьхуа».

Принимая в Зале народных собраний за ужином американского президента, Си выразил свою уверенность в том, что страны смогут вместе внести позитивный вклад в развитие мира, с чем, в свою очередь согласился президент Трамп.

«Наши страны смогут открыть новую страницу в двусторонних отношениях и сделать вклад в будущее человечества, если будут стремиться к этому твердо и настойчиво», — заявил китайский лидер.

«Китай и Соединенные Штаты сейчас выросли в сообщество с глубоко переплетенными общими интересами», — подчеркнул Си, добавив, что страны связывают все более широкие интересы, а также все более тяжелая ответственность за сохранение мира и продвижение развития.

Выражая благодарность за теплый прием со стороны его китайского коллеги, Трамп отметил, что верит в сотрудничество между США и Китаем, которое принесет обеим сторонам мир, процветание, а также безопасность миру.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября до начала официальных мероприятий, лидеры двух стран посмотрели в Павильоне Веселой Музыки, расположенном в Запретном городе Пекинскую оперу. Трамп находится в китайской столице с трехдневным официальным визитом, целью которого является обсуждение вопросов, затрагивающих интересы двух стран.

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