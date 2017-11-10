Пятница, 10 Ноября 2017 года
01:55:01 МСК

Си Цзиньпин : США и Китай должны быть партнерами, а не соперниками

Политика

Си выразил свою уверенность в том, что страны смогут вместе внести позитивный вклад в развитие мира

Пекин, 10 ноября 2017, 00:52 — REGNUM  Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками, принося тем самым пользу всему миру, заявил председатель КНР Си Цзиньпин 9 ноября во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает агентство «Синьхуа».

Принимая в Зале народных собраний за ужином американского президента, Си выразил свою уверенность в том, что страны смогут вместе внести позитивный вклад в развитие мира, с чем, в свою очередь согласился президент Трамп.

«Наши страны смогут открыть новую страницу в двусторонних отношениях и сделать вклад в будущее человечества, если будут стремиться к этому твердо и настойчиво», — заявил китайский лидер.

«Китай и Соединенные Штаты сейчас выросли в сообщество с глубоко переплетенными общими интересами», — подчеркнул Си, добавив, что страны связывают все более широкие интересы, а также все более тяжелая ответственность за сохранение мира и продвижение развития.

Выражая благодарность за теплый прием со стороны его китайского коллеги, Трамп отметил, что верит в сотрудничество между США и Китаем, которое принесет обеим сторонам мир, процветание, а также безопасность миру.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября до начала официальных мероприятий, лидеры двух стран посмотрели в Павильоне Веселой Музыки, расположенном в Запретном городе Пекинскую оперу. Трамп находится в китайской столице с трехдневным официальным визитом, целью которого является обсуждение вопросов, затрагивающих интересы двух стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер КНР преподал Трампу урок истории

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китайско-американские отношения

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить