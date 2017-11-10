В США рассекречена часть документов об убийстве Кеннеди

Вашингтон, , 00:42 — REGNUM Национальный архив США опубликовал очередную часть документов, касающихся убийства президента Джона Кеннеди, передает Associated Press.

В опубликованной части архива — 13 200 документов, связанных с убийством президента США.

Напомним, 35-й президент США Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время визита в город Даллас, столицу штата Техас. Через несколько лет был убит его брат, Роберт Кеннеди, также намеревавшийся стать президентом Соединенных Штатов.

Большая часть документов из архива по убийству Кеннеди, насчитывающего 5 млн записей, уже была опубликована. Однако часть документов была удержана от публикации.

Решение открыть доступ американской общественности к секретным документам по убийству президента США Джона Кеннеди было принято Конгрессом еще в 1992 году. Крайним сроком публикации всего архива являлось 26 октября 2017 года.

Тем не менее, 26 октября указом президента Дональда Трампа публикация была остановлена — в связи с тем, что многие данные могут «навредить национальной безопасности».

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