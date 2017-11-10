Сирийские сапёры начали разминирование освобождённого города Абу-Кемаль

Абу-Кемаль, Сирия, , 00:23 — REGNUM В Сирии военные инженеры начали работы по разминированию освобождённого от террористов города Абу-Кемаль на востоке страны. Об этом сообщает агентство Al-Masdar со ссылкой на заявление командования армии Сирии.

Как отмечается, перед отступлением из города боевики оставили множество «закладок», заминировав строения и улицы.

Напомним, 9 ноября командование сирийской армии объявило об установлении полного контроля над Абу-Кемалем, который оставался последним крупным оплотом террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории страны.

В операции по освобождению города активно участвовали дальние бомбардировщики Ту-22 ВКС России и подводные лодки ВМФ России, которые в течение нескольких дней наносили массированные удары по объектам террористов в данном районе. Целями ударов были склады оружия и боеприпасов, командные пункты и резервы боевиков.

Разбитые отряды террористов начали отступление к восточному берегу реки Евфрат.

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