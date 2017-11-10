Президент Сербии посетит Москву для переговоров с Владимиром Путиным

Белград, , 00:08 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич в середине декабре посетит с официальным визитом Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба главы республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечается, приглашение от Владимира Путина посетить с визитом Россию Александру Вучичу передал российский посол в Белграде Александр Чепурин.

В ходе переговоров с российским дипломатом президент Сербии отметил, что для него «имеет большое значение возможность поговорить с Владимиром Путиным о двусторонних отношениях, а также о конкретных предложениях по продвижению политического диалога и экономического сотрудничества между Россией и Сербией».

Сообщается, что одной из тем переговоров в Москве станет сотрудничество в области энергетики.

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В беседе с послом Александр Вучич также «выразил благодарность за хорошее военно-техническое сотрудничество двух стран, которое выразилось в передаче истребителей МиГ-29 для сербской военной авиации», сообщает пресс-служба.

Вучич отметил, что рассчитывает обсудить с Путиным и отношения между странами Западных Балкан и Европы, а также «глобальную политическую и экономическую ситуацию».

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Сотрудничество Сербии и России в последнее время вызывает всё большее недовольство со стороны Брюсселя и Вашингтона, которые уже открыто оказывают давление на Белград, требуя от сербских властей дистанцироваться от Москвы и присоединиться к санкциям против России. Руководство республики настойчиво заявляет о намерении продолжать свой собственный курс, который предполагает вступление в Европейский союз одновременно с наращиванием отношений с Россией и Китаем, а также сохранение военного нейтралитета. Однако по мере продвижения Белграда в переговорном процессе с Брюсселем от Сербии всё более чётко требуют «гармонизации своей внешней политики с политикой ЕС».