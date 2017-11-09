Собчак оправдывается за свои слова об антироссийских санкциях

Москва, , 23:34 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Российской Федерации 2018 года, ещё раз рискнула пояснить свою позицию по антироссийским санкциям. Заявление Собчак приводит РБК.

Напомним, ранее сегодня в поле зрения российских СМИ попало интервью Собчак телеканалу CNN, которое состоялось 8 ноября. В этом интервью Собчак, в частности, заявила, что поддерживает санкции, которые США ввели против Российской Федерации. Собчак подчеркнула, что по её мнению, Россия якобы нарушает нормы международного права, так как «Крым — украинский».

Стоит отметить, что ранее Собчак уже называла Крым украинской территорией и предлагала провести там повторный референдум.

Ещё одно заявление Собчак, которое в корне противоречит российским национальным интересам вызвало шквал негодования в СМИ и обществе. Ситуация осложняет тот факт, что Собчак ещё и вознамерилась баллотироваться в президенты России.

Общее мнение выразила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телепрограммы «60 минут» на канале «Россия 1». На примере США она пояснила, что именно должно было бы произойти с подобными людьми, как Собчак, если бы российское общество было здоровым.

«Если бы американский политик сказал в эфире российского телеканала, что он поддерживает санкции в отношении Америки, его бы разорвали на маленькие кусочки. Он бы не успел выйти из студии, его просто гости в студии разодрали бы на куски», — сказала Симоньян.

В бессильной попытке сгладить свое антироссийское высказывание, Собчак заявила, что якобы поддерживает только те американские санкции, которые введены против российского руководства. Простые граждане России, считает Собчак (напомним, что простых граждан России Собчак ранее называла «генетическим отребьем») не должны страдать от санкций. В своем интервью в качестве примера Собчак приводила студентов, которые не могут получить американскую визу.