Япония обещает Украине упростит визовый режим с 2018 года

Токио, , 22:42 — REGNUM С 1 января 2018 года будут упрощены визовые требования для граждан Украины, совершающих краткосрочные визиты в Японию, заявил 9 ноября госминистр иностранных дел Японии Кадзуюки Накане.

Об этом сообщила пресс-служба японского внешнеполитического ведомства по итогам встречи Кадзуюки Накане с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

«Стороны подтвердили интерес к дальнейшему углублению сотрудничества в разных сферах. Поэтому Кадзуюки Накане сообщил о решении японской стороны упростить с 1 января 2018 визовые требования к гражданам Украины, желающих совершить краткосрочный визит в Японию», — указано в сообщении МИД Японии.

Это будет способствовать дальнейшему укреплению межличностных контактов украинцев и японцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина продолжает череду внешнеполитических достижений в сфере упрощения выезда её граждан из страны в ближнее и дальнее зарубежье. В частности, недавно Киев заявил о договоренности с Объединенными Арабскими Эмиратами о безвизовом режиме.

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