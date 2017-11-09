Четверг, 9 Ноября 2017 года
22:52:58 МСК

Япония обещает Украине упростит визовый режим с 2018 года

Политика

Страна восходящего солнца станет более доступна для своих украинских «соседей»

Токио, 9 ноября 2017, 22:42 — REGNUM  С 1 января 2018 года будут упрощены визовые требования для граждан Украины, совершающих краткосрочные визиты в Японию, заявил 9 ноября госминистр иностранных дел Японии Кадзуюки Накане.

Об этом сообщила пресс-служба японского внешнеполитического ведомства по итогам встречи Кадзуюки Накане с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

«Стороны подтвердили интерес к дальнейшему углублению сотрудничества в разных сферах. Поэтому Кадзуюки Накане сообщил о решении японской стороны упростить с 1 января 2018 визовые требования к гражданам Украины, желающих совершить краткосрочный визит в Японию», — указано в сообщении МИД Японии.

Это будет способствовать дальнейшему укреплению межличностных контактов украинцев и японцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина продолжает череду внешнеполитических достижений в сфере упрощения выезда её граждан из страны в ближнее и дальнее зарубежье. В частности, недавно Киев заявил о договоренности с Объединенными Арабскими Эмиратами о безвизовом режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: Украину железной рукой приучают к европейским ценностям. Ей это не нравится

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Евроинтеграция Украины

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить