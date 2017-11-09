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США снова расширили свой черный список венесуэльских чиновников

Политика

Трамп никогда не пойдёт на диалог с Мадуро

Вашингтон, 9 ноября 2017, 22:38 — REGNUM  Власти США внесли в свой черный список ещё нескольких венесуэльских чиновников. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Сообщается, что под американские санкции попали девять граждан Венесуэлы, среди них — два министра.

В частности, под американские санкции попали министр культуры Эрнесто Вильегас и министр при президенте, ответственный за управление правительством, Хорхе Маркес.

Ранее Вашингтон ввёл адресные санкции в отношении десятков чиновников и организаций Венесуэлы, в том числе персонально в отношении президента страныНиколаса Мадуро.

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Санкции против Венесуэлы
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