Отряды ИГ* лишились Абу-Кемаля, последнего крупного оплота в Сирии

Абу-Кемаль, Сирия, , 21:32 — REGNUM Сирийская правительственная армия освободила от формирований ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) город Абу-Кемаль, сообщает 9 ноября агентство SANA, ссылаясь на заявление командования армии САР.

В районе этого города в провинции Дейр-эз-Зор располагался последний крупный форпост террористов на востоке Сирии.

В заявлении командования вооруженных сил Сирийской Арабской Республики указано, что «освобождение провинции Дейр-эз-Зор означает не только крушение террористического проекта ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регионе, но и провал замыслов его покровителей».

Командование сирийской армии сообщило об установлении полного контроля над городом Абу-Кемаль, являвшимся последним крупным оплотом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии.

Подразделения сирийской армии прочесывают город в поисках разрозненных остатков боевиков и проводят разминирование местности.

По некоторым данным, разбитые отряды террористов отступают на восточный берег реки Евфрат.

Напомним, в ходе операции по освобождению города Абу-Кемаль дальние бомбардировщики ВКС РФ Ту-22 и подлодки ВМФ России несколько дней наносили массированные ракетно-бомбовые удары по укрепрайонам и другим объектам боевиков в этом районе. Целями российских ударов были склады оружия и боеприпасов, резервы боевиков и командные пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, так называемая международная коалиция, возглавляемая США, заявляла о планах организовать свое наступление на этот город.

По данным на 2012 год, население сирийского города Абу-Камаля превышало 64 тыс. человек. Город расположен в 115 км к юго-востоку от Дейр-Эз-Зора и в 430 км от столицы САР Дамаска.

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