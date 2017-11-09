Клинтон: Трамп игнорирует Госдеп и подрывает позиции США в мире

Вашингтон, , 19:53 — REGNUM Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон считает, что победивший её в ходе выборов президент Дональд Трамп игнорирует сотрудников Государственного департамента США, и это сильно вредит позиции США на международной арене. Об этом Клинтон заявила сегодня, 9 ноября, в эфире шоу Late Night With Seth Meyers.

«Я думаю, что это ослабляет нас. Я считаю, что это даёт большую помощь лидерам тех стран, которые пытаются откровенно воспользоваться нами в период, когда у нас нет особого стратегического понимания нашей роли в мире», — сказал Клинтон.

Также она считает, что Трамп подрывает позиции госсекретаря США Рекса Тиллерсона касательно северокорейской проблематики.

Напомним, в американские СМИ периодически просачивается неподтвержденная информация о том, что между Трампом и Тиллерсоном якобы имеются серьезные противоречия.

3 ноября Трамп довольно неоднозначно ответил на вопрос о том, останется ли госсекретарь Тиллерсон на своём посту в течение всего срока его президентства.

«Посмотрим. Я не знаю, кто останется (в Госдепе — ИА REGNUM ) на всё время», — ответил Трамп.