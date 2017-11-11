Фокус внимания: украинцы должны думать о разрыве дипотношений с РФ

Киев, , 14:42 — REGNUM Несмотря на регулярность, с которой обсуждается украинской властью возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, причин для осуществления такого разрыва именно сейчас нет. Зачем теперь «партии войны» понадобился этот маневр, пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Возможность отвлечь внимание украинцев от внутренних проблем государства, переведя фокус на Россию, плюс объединиться против врага, решив таким образом ряд внутриукраинских вопросов, — уже достаточная мотивация для нового витка разговоров о разрыве дипотношений. Инициатива на сей раз принадлежит депутату Ивану Виннику, который предложил соответствующую поправку в период, отмеченный сразу несколькими громкими событиями. В том числе это задержание антикоррупционным бюро Украины сына министра внутренних дел и одного из лидеров партии «Народный фронт» Арсена Авакова. Александр Аваков попал под подозрение в крупных хищениях государственных средств на закупках для армии. Впрочем, Авакова-младшего отпустили под домашний арест даже без электронного браслета, несмотря на то, что в том, что хищения и правда имели место, на Украине мало сомневаются. Но именно правда волнует мало — главное, найти повод для торга.

Еще одно заметное событие — публикация второй части документов об офшорных схемах ряда политиков, включая Порошенко. Выяснились неприглядные подробности о лете 2014 года, когда украинская армия попадала в «котлы», а юристы президента Украины искали способы выведения его денег в офшоры. Получилось. Но и это — не повод для поиска правды, а возможность для торга…

Какова внутренняя обстановка на Украине сейчас, когда фокус внимания граждан попытались переключить на Россию, читайте в статье: «Враг» вместо правды: зачем Украине разрыв отношений с Россией

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