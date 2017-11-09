Миллиардеры выводят активы из Саудовской Аравии

Эр-Рияд, , 19:54 — REGNUM Несколько миллиардеров Саудовской Аравии, опасаясь попасть под начавшуюся антикоррупционную чистку, пытаются вывести свои капиталы за границу, сообщает 9 ноября Bloomberg со ссылкой на источники.

Саудовские миллионеры и миллиардеры продают свои активы в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и переводят их в наличные или ликвидные активы за рубежом.

По мнению властей, на протяжении нескольких десятилетий через систематическую коррупцию и растраты государство потеряло более $100 млрд.

В ходе начатой антикоррупционной кампании 4 ноября были арестованы 11 принцев и десятки бывших и действующих чиновников. Власти также разослали списки в банки страны для ареста счетов.

Старший экономист и геополитический стратег Standard Chartered Bank Филипп Дауба-Пантаначе сказал:

«Нет сомнений в том, что многие оффшорные инвесторы пересматривают свое мнение о Персидском заливе как о стабильном и предсказуемом месте для ведения бизнеса. Растет понимание того, что в руководстве страны царствует произвол или, по крайней мере, там все меньше обращают внимание на правила».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября 2017 года приказом короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Саудовской Аравии был сформирован Высший комитет по борьбе с коррупцией. Руководителем ведомства назначен наследный принц Мухаммед бен Салман.

Сразу же после создания антикоррупционного комитета были арестованы 11 принцев из правящей семьи и десятки чиновников.

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