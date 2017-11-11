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Штатовские людоеды предлагают лечить «русское безумие»

Политика

Если российские власти не могут определиться с отношением к Октябрю и последовавшим за ним историческим событиям и дать оценку спустя 100 лет, то в США с этой оценкой не стесняются

Штатовские людоеды предлагают лечить «русское безумие»
Иван Шилов © ИА REGNUM
США

Москва, 11 ноября 2017, 13:11 — REGNUM  В США, отмечающих 7 ноября как национальный день жертв коммунизма, вновь официально заявлено о 100 млн человек, павших жертвами коммунистических режимов. К чему может привести молчаливое согласие российских властей с озвученной Вашингтоном ложью, рассказывает автор ИА REGNUM Анастасия Громова.

Пожалуй, центральная идея, содержащаяся в атаке на русскую историю, вновь предъявленной официальными лицами США, состоит в признании России государством, населенном невменяемым народом, который уничтожал себя и всех окружающих на протяжении почти всего ХХ века. Такой народ, по мысли авторов исторической фальшивки, не способен к самоуправлению, «значительно хуже фашистов», и должен пройти некоторый курс лечения под внешним управлением. Только после этого с таким преступным народом можно будет вести какой-то диалог. Если после предлагаемого курса лечения, конечно, кто-то выживет. Ведь речь не идет о денацификации по германскому или японскому образцу.

В случае России как наследницы СССР дело обстоит, по мнению американских специалистов, гораздо хуже: Великая Октябрьская социалистическая революция, породившая СССР, породила также «политическую философию, несовместимую со свободой, процветанием и достоинством человеческой жизни». Можно ли что-то противопоставить этой нездоровой позиции наших партнеров? И не пора ли внимательнее отнестись к понимаю своей истории прежде всего в самой России?

Читайте в статье: Октябрь оценили, но не в России, а в США. Чем грозят обвинения?

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