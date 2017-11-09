Саудовская Аравия призвала своих подданных покинуть территорию Ливана

Эр-Рияд, , 19:36 — REGNUM Королевство Саудовская Аравия обратилось к своим подданных с призывом немедленно покинуть пределы Ливана, сообщает 9 ноября Associated Press.

Кроме того, Эр-Рияд рекомендует своим гражданам воздержаться от посещений Ливана.

Ранее на такой же шаг пошел МИД королевства Бахрейн.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября премьер-министр Ливана Саад Харири ушел в отставку. Некоторые СМИ сообщили, что Саад Харири принял такое решение из соображений собственной безопасности.

Напомним, его отец Рафик Харири, также занимавший этот пост, был убит в Бейруте в результате террористического акта 14 февраля 2005. Саад, несколько лет проведя за пределами Ливана, 8 августа 2014 года вернулся в страну и 3 ноября 2016 года занял пост премьер-министра.

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